Außenseiter Márki-Zay wird Herausforderer von Orbán bei Wahl in Ungarn

Márki-Zay sehe sich schwerwiegenden Fragen gegenüber, analysiert das Onlineportal "telex.hu" am Montag. Was fängt er als "Oppositionsstar" mit der dem riesigen Wählerauftrag an? Wie verhält er sich als Herausforderer von Orbán gegenüber ihm und der "Dampfwalze von Fidesz", fragte das Portal. Es erinnerte daran, dass Márki-Zay in den vergangenen Wochen eine großen Teil der Oppositionselite "überrollen" konnte, und das ganz ohne Parteienhintergrund.