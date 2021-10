Mädchen raste in Skitrainer: Alpinunfall am Pitztaler Gletscher

Ötz – Schwer verletzt ist am Sonntagvormittag eine Polin in die Klinik Innsbruck geflogen worden. Die 14-Jährige war am Pitztaler Gletscher unterwegs gewesen. Nach einer Trainingsfahrt auf einer abgegrenzten Piste prallte die Jugendliche gegen einen am Pistenrand stehenden Trainer. Warum, ist nicht bekannt.