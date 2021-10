Außenminister Linhart im Interview: „Wir sehen die Türkei nicht in der EU“

Linhart: Das werde ich so oft gefragt, und das kann man nicht sagen. Jedes Land hat so viel Schönes, von den Menschen her, vom Umfeld her, von den Themen her, das ist so unterschiedlich. Ich habe auch immer den Jungen gesagt: das Wichtigste ist, dass man die Menschen und das Land gerne hat, dann ist man auch ein guter Diplomat. Man wird nicht immer einverstanden sein mit dem, was dort passiert, wo man stationiert ist, und man muss die Interessen des eigenen Landes vertreten, aber man muss das Land und die Leute gerne haben.