Polizist tritt mit „stramme Wadl“ in Wörgl zum Dienst an

Wildschönau, Wörgl – Da brennen einem schon beim Lesen die Waden: Etwa 500 Höhenmeter strampelt sich Egon Oberhuber fast täglich auf dem Rad auf steilen Serpentinen empor. 21 Kilometer legt der 53-Jährige zurück, wenn er zwischen seinem Zuhause im Ortsteil Oberau in Wildschönau und seiner Arbeitsstelle, der Polizeiinspektion Wörgl, hin- und herpendelt. „Speziell nach einem stressigen Tag bringt es mir Erholung, wenn ich am Heimweg den Berg Meter für Meter in mich ‚hineinfresse‘. Frisch geduscht fühlt man sich dann wie neu geboren“, schildert der Sportbegeisterte.