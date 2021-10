Zwei Verletzte bei Brand in Lienz: Ursache steht fest

In einem Mehrparteienhaus in Lienz brach Sonntagabend Feuer aus.

Lienz – Die Feuerwehr musste am Sonntagabend in Lienz ausrücken. Gegen 22.40 Uhr brach in einem Mehrparteienhaus ein Brand aus. In der Wohnung befanden sich eine 71-jährige Frau und ihre 41-jährige Tochter. Ein Polizist öffnete zunächst gewaltsam die Terrassentür, um in die Wohnung zu gelangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste er jedoch den Rückzug antreten.