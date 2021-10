Peter Grimes als schwuler Seebär im Lebens-Sturm

Wien – Das Bett von Peter Grimes droht von der Bühnenschräge in den Orchesterabgrund zu rutschen. Man kennt das eindrucksvolle Bühnenbild von Johannes Leiacker, das augenblicklich die gefährdete Position des Titelhelden verdeutlicht. 2015 hatte die gefeierte Inszenierung von Brittens Opernhit, komponiert für seinen Lebenspartner, den Tenor Peter Pears, durch Christof Loy Premiere. In seiner letzten Saison holte Intendant Roland Geyer den Erfolg wieder auf die Bühne.

Ein Fischer zerbricht darin an der Dorfgemeinschaft, vor allem aber an seinen unausgelebten Gefühlen. Das Werk spricht vieles an, aber nichts dezidiert aus, auch nichts über die Beziehung von Grimes zu seinen Gehilfen, die beide ungeklärt ums Leben kamen.