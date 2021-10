Kammerspiele: Die schillernden Schichten zwischen Scherz und Schmerz

Innsbruck – Dass ein Lokal umzieht, kommt vor. Dass es sich dabei verändert, liegt nahe. Einen Asia-Imbiss namens „Der goldene Drache“ gab es am Tiroler Landestheater bereits in der Spielzeit 2016/17. Damals wurde in den vorübergehend in der Messe zwischenparkten Kammerspielen Roland Schimmelpfennigs gleichnamiges, 2010 mit dem Mühlheimer Dramatikerpreis prämierte Short-Cut-Schauspiel gegeben. Nun hat es Péter Eötvös’ nach Schimmelpfennigs Stück eingerichtetes Musiktheater in die nicht mehr ganz neuen Kammerspiele ins Haus der Musik geschafft.