Uber kritisiert Taxlerprüfung: Weniger Service zu höheren Preisen

Wien/San Francisco – Über die vergangenen Monate war das System am Limit, das Service nicht mehr so zuverlässig wie früher, die Wartezeiten zu lange, die Bedingungen nicht transparent – so die harte Kritik von Uber Österreich-Chef Martin Essl an der derzeitigen Situation am Taximarkt. Wichtigster Auslöser der Probleme sei der große Mangel an Fahrern, hervorgerufen durch eine nicht mehr zeitgemäße strenge Prüfung der Ortskenntnisse.