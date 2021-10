Zwei Kinder starben bei Brand im Schweizer Kanton Bern

Bern – Beim Brand eines Wohnhauses in Leuzigen im Berner Seeland sind in der Nacht auf Montag zwei Kinder ums Leben gekommen, wie die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Zwei Erwachsene und ein Kind konnten sich rechtzeitig auf ein Vordach retten, sie wurden durch die Feuerwehr mittels Leiter geborgen. Ein weiteres Kind hatte das Haus selbstständig verlassen können. Die Brandursache war vorerst unbekannt.