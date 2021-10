Auf offener Straße in Hannover: 15-Jähriger versuchte Jugendliche anzuzünden

Hannover – In Hannover hat ein 15-Jähriger in der Nacht zum heutigen Sonntag offenbar versucht, eine Jugendliche auf offener Straße anzuzünden. Wie die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilte, versprühte er dazu Haarspray und setzte dieses mit einem Feuerzeug in Brand. Die Stichflamme verfehlte das 18-jährige Opfer aber, es blieb unverletzt. Zeugen riefen die Polizei, Beamte nahmen den Verdächtigen kurz darauf fest.