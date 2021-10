Flughafen, Nature Film Festival und Kurz-Rückzug: Das war „Tirol Live"

Die Wiedereröffnung des Innsbrucker Flughafens am Dienstag war Thema beim Gespräch mit Prokurist Patrick Dierich, dem ersten Gast von „Tirol Live“ am Montag. "Vier Wochen war der Flughafen noch nie gesperrt, vor allem nicht nur für Sanierungsarbeiten. Der Grund war, weil die Piste in die Jahre gekommen war und von Grund auf generalsaniert werden musste. Wir haben über 140.000 Quadratmeter Fläche bewegen, abfräsen, neu asphaltieren müssen. Es wurde Lichter ausgetauscht. Die Piste erstrahlt nun in neuem Glanz", erklärte Dierich. Das ganze Projekt war mit 16,8 Millionen Euro budgetiert.