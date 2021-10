Ab 18 Uhr auf TT.com: „Tirol Live“ heute u.a. mit AK-Chef Zangerl

Innsbruck – Die Wiedereröffnung des Innsbrucker Flughafens, aber auch die vieldiskutierte Zukunft des Fliegens in Zeiten des Klimawandels sind heute Themen beim Gespräch mit Prokurist Patrick Dierich, dem ersten Gast von „Tirol Live“.

Zu den politischen Turbulenzen rund um die Chat-Äffare der ÖVP sowie Fragen wie einer 3-G-Pflicht am Arbeitsplatz wird Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl von TT-Chefredakteur Alois Vahrner befragt.

Frischen Wind gibt es bei der 20. Auflage des Internationalen Film Festivals (INFF) in Innsbruck. Mit Katja Trippel übernimmt eine erfahrene Umwelt- und Wissenschaftsjournalistin das Zepter als Kuratorin. Was sie vorhat und was die Besucher erwartet, erklärt sie heute im Studiogespräch.