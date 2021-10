Gewalt gegen Frauen: Krisenhotline für Männer startet österreichweit

Wien – Die hohe Zahl an Femiziden hat die Regierung veranlasst, ein Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen zu schnüren. Teil davon ist die Telefon-Hotline "Männerinfo", die Burschen und Männern in Konfliktsituationen helfen und Anti-Gewalt-Trainings, Schlafstellen und Beratungen vermitteln soll. Das kostenlose Angebot steht österreichweit rund um die Uhr zur Verfügung, gaben der Verein für Männer- und Geschlechterthemen und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Montag bekannt.