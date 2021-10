Gut zu wissen: Mit diesen Tipps bringen Sie Ordnung auf Ihren Desktop

Der „Räum-deinen-Desktop-auf-Tag" ist jedes Jahr am dritten Montag im Oktober.

Innsbruck – Unordnung auf Schreibtischen sieht man sofort. Leere Tassen, sich stapelnde Briefe und Zeitschriften, dazu große Rotten von Klebezetteln, die am ganzen Bildschirmrand verteilt sind. Ordnung im Computer ist viel subtiler und dabei doch viel entscheidender. Im Laufe der Zeit kann sich auf dem virtuellen Schreibtisch allerhand ansammeln.

Denn anders als ein unaufgeräumter Schreibtisch ist Unordnung in der elektronischen Ablage nicht auf den ersten Blick sichtbar. Nehmen Sie den Räum-deinen-Desktop-auf-Tag am 18. Oktober doch mal als Anlass, Ihren Startbildschirm genauer zu inspizieren. Können Sie Ihr Hintergrundbild vor lauter Ordnern noch sehen? Oder gleicht Ihr Desktop einem Icon-Dschungel, in dem Sie sich auf der Suche nach wichtigen Dateien und Anwendungen immer wieder verirren?