Mann (88) schlitterte in Huben mit Traktor Böschung hinab: Schwer verletzt

Huben – Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag ein Österreicher schwer verletzt worden. Der 88-Jährige war gegen 15 Uhr mit seinem Traktor auf einem Fortsweg in Huben unterwegs. Er fuhr bis direkt unterhalb des Sendemasten-Brunnenberg. Der Mann kam beim Einbiegen in die Zufahrt zum Sendemasten vom Weg ab. Warum, ist nicht bekannt.