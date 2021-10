Lkw kippte um: Notarzthubschrauber musste in Steeg ausrücken

Steeg – Der Notarzthubschrauber hat am Montag im Bezirk Reutte wegen eines Unfalls in Steeg abheben müssen. Gegen 16.15 Uhr war ein Rumäne mit seinem Lkw auf der Lechtalstraße in Richtung Schröcken unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve geriet er über den linken Fahrbahnrand hinaus. Der 53-jährige prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Sockel einer Lawinenschranke, gegen Verkehrsleiteinrichtungen und kippte auf die Seite.