Paradies für die Kinder: Neuer Kindergarten in Brixen eröffnet

Brixen i. Th. – Genau rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs ist in Brixen der neue Kindergarten fertig gestellt worden. Nun wurde er mit einer Feier auch offiziell eröffnet. In nur gut einem Jahr ist die neue Einrichtung gebaut worden. Notwendig wurde der Neubau, weil der alte Kindergarten aus allen Nähten geplatzt ist, auch eine zusätzliche Containerlösung brachte nicht genug Platz, also musste der Bestand umgebaut und deutlich erweitert werden.