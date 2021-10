Lehrlinge mit dem Telfer Lehrlingspreis prämiert

Telfs – Bereits zum dritten Mal nach 2017 und 2019 hat der gemeinderätliche Ausschuss für Wirtschaft und Ortszentrum heuer den Telfer Lehrlingspreis organisiert – erneut mit großem Echo: 13 Lehrbetriebe reichten diesmal ein, insgesamt stellten sich 23 weibliche und männliche Lehrlinge dem Wettbewerb. Der Preis wurde in zwei Kategorien vergeben: an Lehrlinge mit Lehrabschlussprüfung 2020/21 und an Lehrlinge in Ausbildung. Die Jury bewertete dabei neben „hard facts“ (berufliche und schulische Erfolge sowie etwaige Weiterbildungen) auch „soft skills“, also etwa soziales bzw. ehrenamtliches Engagement.