Mittelschule Prutz-Ried veranstaltete „Re-Use-Day"

Erster „Re-Use-Day“ an der Mittelschule Prutz-Ried und Umgebung: Die Schüler Lukas, Lukas und Philipp (v. l.) reparierten Fahrräder.

Prutz, Ried im Oberinntal – Das Kürzel „Re-Use“ wird immer wichtiger – es steht für Wiederverwenden und Wiederverwerten. Die Mittelschule Prutz-Ried war vorige Woche Schauplatz für den ersten „Re-Use-Day“ an einer Tiroler Schule. „Klimawandel heißt Verantwortung zeigen“, hoben die Organisatorinnen Astrid Gebhard (Katholische Jugend) und Ulrike Totschnig (Initiative KLAR! Kaunergrat) hervor. „Wir wollten nicht nur über das Thema reden, sondern mit den Schülern auch einiges in die Tat umsetzen. Um aufzuzeigen, dass jeder von uns in seinem Umfeld sehr wohl einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.“