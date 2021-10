Nagelneues Schlachthaus Pitztal ist bereits in Betrieb

Die Verantwortlichen präsentierten am Samstag den nagelneuen Pitztaler Schlachthof der interessierten Öffentlichkeit.

Wenns – Sie ist ein wesentliches Standbein der Vermarktung regionaler Lebensmittel – die Schlachtstelle Pitztal in Wenns. Wie berichtet, wurde ein Neubau der Einrichtung notwendig, um allen Erfordernissen gerecht zu werden. Am Samstag gab es für die heimische Bevölkerung einen Tag der offenen Tür. Seit gestern Montag ist die Schlachtstelle nun in Betrieb.