Deutscher Buchpreis für Strubel: „Existenzielle Wucht, poetische Präzision“

Frankfurt/Main – „Vielleicht muss das Selbstverständliche erst wieder unverständlich werden um selbstverständlich zu bleiben.“ Diesen Satz von Ilse Aichinger zitierte Antje Rávik Strubel gestern Abend in ihrer Dankesrede für den Deutschen Buchpreis – und nahm dabei Bezug auf die vermeintliche Selbstverständlichkeit, als Mensch so benannt zu werden, wie man es möchte. Vielleicht, so Rávik Strubel in ihrer betont politischen Rede, sei dieser Wunsch zu einfach, um von jenen zumeist männlichen Machthabern, die den Verlust von Meinungshoheit für den Verlust von Meinungsfreiheit halten, ernst genommen zu werden.