Nach Generalsanierung der Piste: Flughafen Innsbruck ist wieder an Bord

Innsbruck – Seit heute um fünf Uhr in der Früh kann am Innsbrucker Flughafen wieder eingecheckt werden. Erstmals in der Geschichte des Flughafens musste dieser vier Wochen lang gesperrt werden. „Grund dafür war, dass die Piste in die Jahre gekommen ist und generalsaniert werden musste“, erklärt Prokurist Patrick Dierich im „Tirol Live“-Interview.