WKStA stellt detailliertes Ersuchen zu Kurz’ Verfolgung

Wien – Seit September läuft das Ermittlungsverfahren gegen Sebastian Kurz. Zu diesem Zeitpunkt war er noch Kanzler. In der ÖVP-Korruptionsaffäre wird – wie berichtet – gegen Kurz wegen des Verdachts des Verbrechens der Untreue und wegen des Verdachts des Verbrechens der Bestechlichkeit ermittelt. Nach seinem Rücktritt als Kanzler nahm Kurz sein Mandat als Abgeordneter an. Und damit ist er immun, also geschützt vor der Strafverfolgung. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bekam nun dieser Tage Post von der Korruptionsstaatsanwaltschaft: Und das „Ersuchen um Zustimmung des Nationalrates zur Verfolgung des Abgeordneten Sebastian Kurz“ ist auf zehn Seiten dicht begründet.