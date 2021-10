Festival mit visueller Botschaft: 20 Jahre Nature Film Festival Innsbruck

Innsbruck – Sie regen zum Nachdenken an, sind sachlich, aber auch schockierend, faszinierend und manchmal einfach nur schön: Beim 20-Jahr-Jubiläum des internationalen Nature Film Festivals in Innsbruck ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Jede Filmemacherin und jeder Filmemacher hat eine eigene Message, eine Handschrift und ein eigenes Bild, das gezeigt wird – das ist so vielfältig und faszinierend“, sagt Kuratorin Katja Trippel im „Tirol Live“-Gespräch.