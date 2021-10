„Care Management" in Imst: Professionelle Beratung zum Pflegeangebot

Imst – Geht es an die Pflege von Personen, dann drängt oft die Zeit. Damit Betroffenen wie Angehörigen möglichst rasch und effektiv durch den „Dschungel“ der Angebote und eingebundenen Stellen geholfen und für sie das richtige Modell gefunden werden kann, hat das Land das „Care Management Tirol“ eingerichtet. Mittlerweile in Landeck, Imst, Reutte und Kufstein bereits voll im Einsatz, arbeitet man an einer Ausdehnung des Projektes auf ganz Tirol. Koordinatorin Gabi Schiessling rechnet mit einer Komplettabdeckung des Bundeslandes „Ende 2022, Anfang 2023“. 700.000 Euro nimmt das Land dafür jährlich in die Hand.