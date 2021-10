Nordkorea testete Rakete während südkoreanischer Verteidigungsmesse

Das Projektil unbekannter Bauart ist in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden.

Pjöngjang – Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs während der Eröffnung der Internationalen Luftfahrt- und Verteidigungsmesse (ADEX) in Seoul mit einem erneuten Raketentest für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein bisher nicht identifiziertes Projektil sei vor der Ostküste in der Nähe von Sinpo abgefeuert worden, teilte der Generalstabschef am Dienstag mit.