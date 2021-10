Myanmars Militärregierung lässt mehr als 5600 politische Gefangene frei

Eine Mutter schließt ihre freigelassene Tochter in die Arme.

Weitere politische Gefangene, darunter Parlamentarier und Journalisten, wurden in anderen Städten wie Mandalay, Lashio, Meiktila und Myeik freigelassen. Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigten Häftlinge, die weinende Familienmitglieder in die Arme schlossen. Der Sprecher der Gefängnisbehörde Myanmars und ein Sprecher der Junta waren nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.