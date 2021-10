Union-Wachablöse nach 21 Jahren Mitterbauer: Kaufmann neuer Präsident

Innsbruck – Es mangelte Günther Mitterbauer in einer zunehmend bewegungsverarmten Gesellschaft nicht an Aufgabenfeldern. Die bestanden nicht ausschließlich in der unermüdlichen Mitglieder-Akquise, sondern Corona-bedingt eben auch im ständigen Auffordern, sich zu bewegen: „Tirols Kinder- und Jugendsport in Schulen und Vereinen muss weiter fortgesetzt werden, nachdem bei der jüngsten Generation der Bewegungsmangel rasant zugenommen hat“, verwies der Sportwissenschafter, lange Zeit auch Vorstand des Instituts für Sportwissenschaften der Universität Innsbruck, auf die Notwendigkeit. In mehreren Publikationen hatte der mittlerweile 77-Jährige auf diesem Gebiet Forschungsarbeit betrieben. Kürzlich endete die Funktionszeit, nach 21 Jahren überließ Mitterbauer das Amt einem Nachfolger. Beim 51. Ordentlichen Landestag der Sportunion wurde der Tiroler als Ehrenpräsident verabschiedet. 200 Gäste, darunter auch Sportunion-Österreich-Präsident Peter McDonald, waren bei der feierlichen Übergabe eines symbolträchtigen Trikots dabei.