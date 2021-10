15 Kilogramm schwerer Silberschatz der Römer in Augsburg entdeckt

Augsburg – In Augsburg sind mehr als 15 Kilogramm Silbermünzen aus der Römerzeit entdeckt worden. "Es handelt sich um den größten römischen Silberschatz, der je auf bayerischem Gebiet gefunden wurde", teilte die Stadt am Montag mit. Die Münzen stammten aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Augsburgs Stadtarchäologie Sebastian Gairhos will den Fund am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentieren.