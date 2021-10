Die Sportwelt aus neuen Blickwinkeln: Brem als TT-Kolumnistin am Start

Innsbruck, Münster – Sie waren pink mit Schneemännern drauf – jene zwei Kinderski, die sich Eva-Maria Brem am 27. Dezember 1990 anschnallen ließ. Da war sie zwei Jahre und drei Monate. Es war der Beginn einer Leidenschaft, die niemals mehr abebben sollte – und sie bereits im Juniorenalter Richtung Weltklasse hievte. Vier Bronzemedaillen bei drei Junioren-Weltmeisterschaften (2006, 2007, 2008) waren Vorboten einer vielversprechenden Karriere. Doch es dauerte, bis das Techniktalent aus Münster so richtig Fuß fassen konnte an der Weltspitze.