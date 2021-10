Italiener mauerte Leiche seiner Mutter ein und bezog ihre Pension

Mailand – Fast zwei Jahre lang hat ein Italiener die Leiche seiner Mutter in einem Kasten in seiner Wohnung in Buccinasco bei Mailand versteckt, um die Pension der Toten zu beziehen. Der 50-jährige Mann hatte die Überreste der eines natürlichen Todes verstorbenen 80-Jährigen in Plastiksäcke eingewickelt, sie im Schlafzimmerkasten eingemauert und mit Lehm und Holz bedeckt. So konnte er 1.700 Euro monatlich kassieren.