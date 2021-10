Aus LGBTIQ-Solidarität: MTV feiert Europe Music Awards heuer in Ungarn

Die MTV Europe Music Awards (im Bild eine der Trophäen) werden heuer am 14. November verliehen.

Budapest – Nach einer virtuellen Party 2020 feiert der Musiksender MTV die Europe Music Awards (EMA) 2021 wieder im echten Leben und hat sich dafür Ungarn ausgesucht. Die Verleihung der EMA-Trophäen wird am 14. November live aus der Papp László Budapest Sportaréna übertragen. "Nach einer langen Pause ohne eine große EMA-Show, freue ich mich umso mehr, dass wir mit den EMAs in Budapest landen", sagte Raffaele Annecchino, Präsident von ViacomCBS Networks International, am Dienstag.