Es wird ernst: Ampel-Parteien verhandeln ab Donnerstag über Koalition

Berlin – Die künftigen deutschen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP wollen am Donnerstagnachmittag die Koalitionsverhandlungen beginnen. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr und zuvor am Dienstag die Funke Mediengruppe berichtete, sind insgesamt 22 Arbeitsgruppen geplant. Sie sollen die Details des Koalitionsvertrags zu unterschiedlichen Sachthemen und Politikfeldern aushandeln.

Als letzte der drei Parteien hatte am Montag die FDP dem Sondierungsergebnis zugestimmt und für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Dabei wird es in den kommenden Wochen auch um den Zuschnitt und die Besetzung der Ministerien gehen.

In der SPD wurde indes um die Geschlechterparität gerungen. Nach der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen forderte am Dienstag auch der Deutsche Frauenrat, dass die Wahlsiegerin das Vorsitzamt im Bundestag mit einer Frau besetzen soll. "Es ist unglaubwürdig, dass ausgerechnet die Partei, die in ihrem Wahlprogramm ein "Jahrzehnt der Gleichstellung" einfordert, jetzt offenbar überwiegend Männer in die höchsten Staatsämter schicken will", sagte Ratvsorsitzende Beate von Miquel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.