100 Jahre Burgenland: Doskozil kritisiert Ausbleiben der Jubiläumsgabe

Wien, Eisenstadt – Das Burgenland feiert heuer seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich - und bekommt keine Jubiläumsgabe des Bundes. Das kritisierte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in seiner Ansprache am Dienstagabend bei einem Festakt anlässlich des Jubiläums im Palais Epstein in Wien und sprach von einem "Affront". Zu der Veranstaltung hatte der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), ein Burgenländer, geladen.