Wechsel im Vorstand des Tourismusverbands Stubai

Neustift – Nicht einmal ein Jahr nach der Neuwahl gibt es einen Vorstandswechsel im TVB Stubai. Hotelier Klaus Kindl zieht sich aus privaten Gründen von seiner Funktion als erster Obmannstellvertreter zurück. Kindl war in zweiter Periode Finanzvorstand. Sein Amt übernimmt der bisherige TVB-Aufsichtsrat Christoph Gleirscher vom Hotel Forster in Neustift. Dessen Platz im Aufsichtsrat nimmt Daniel Egger vom Stubaierhof in Neustift ein. TVB-Obmann Adrian Siller bedauert das Ausscheiden von Kindl und lobt gleichzeitig dessen Nachfolger als „engagierten Touristiker“.