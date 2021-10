Innsbruckerin mit Eisenstange spitalreif geprügelt

Innsbruck – Zahlreiche Blutergüsse am ganzen Körper und ein gebrochener Arm: Das waren die Folgen brutaler Attacken mit einer Eisenstange, die am Montag zu einem Polizeieinsatz geführt haben. Dabei nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Flughafen den Freund des Opfers fest. Der Einheimische wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Innsbrucker Justizanstalt gebracht.