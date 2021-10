Obstlager Haiming ist „recht zufrieden“ mit den Verkaufstagen

Das „Apfelmeer“ verkleinerte sich an den Verkaufstagen.

Haiming – Es war bereits das zweite Jahr, in dem Corona den Haiminger Markttagen, dem größten Tiroler Erntemarkt, einen Strich durch die Rechnung machte. Statt des bunten Treibens in den Straßen des Oberländer Apfeldorfes boten die Landwirte ihre Produkte frei Haus an. Aber das ziemlich erfolgreich, wie ein Rundruf ergab.