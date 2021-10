Ruhigerer Start in die Saison: Ischgl fährt schrille Note etwas zurück

Ischgl – Der Winterstart in Ischgl wird diesmal etwas anders sein. Partys bis in den frühen Morgen – wie nach den fulminanten Konzerten mit Jason Derulo (2018) oder mit der Berliner Kultband Seeed – wird es nicht geben. Dafür sorgen die 2-G-Regel und wohl auch die Auswahl der Künstler, die am Samstag, 27. November, ab 18 Uhr auf der Bühne am Silvretta-Parkplatz das musikalische Startsignal geben.