500 Euro für Abkehr von der Industrie: Plansee lockt mit Angebot

Reutte – Plansee wirkt wie ein Magnet auf Arbeitsuchende. Trotzdem findet angesichts des aktuellen Aufschwungs auch der Außerferner Leitbetrieb nicht die Arbeitskräfte, die er benötigen würde. Mit einer Spezialprämie wurde seit Sommer nachgeholfen. Wem es gelang, einen Außenstehenden zu motivieren, ins Werk zu wechseln, der bekam 300 Euro auf die Hand. Diese Aktion fachte die schon bestehende Kannibalisierung am Arbeitsmarkt weiter an. Allein in letzter Zeit wechselten im Bezirkshauptort Reutte mehrere Gastronomieangestellte in den Industriebetrieb. Vor allem Köche rissen dabei Lücken, die nicht zu schließen waren.

Ein Betroffener war das Restaurant/Bar/Café Novellis. Als dort ein Koch jetzt die weiße Schürze ablegte und sich für molybdäne Grautöne entschied, riss Gastronom Hannes Gomig der Geduldsfaden. Er verfasste ein Flugblatt, das am Dienstag in alle Haushalte flatterte. Neben einer Mitarbeitersuche, Bekanntgabe von teils attraktiven Löhnen und Sonderangeboten wie Viertagewoche mit 40 Stunden ließ er vor allem mit einer Textpassage aufhorchen: „Gelernte Mitarbeiter aus der Gastronomie, die aus der Industrie zu uns ins Novellis zurückkehren, erhalten einen Bonus von 500 Euro netto.“ Gomig: „Ich habe überhaupt nichts gegen Plansee und sehe die außerordentliche Rolle des Unternehmens für den Bezirk.“ Aber die Abwerbeprämie habe ihn schockiert und er nun eben reagiert. Niemand solle vergessen, dass für eine attraktive Freizeitgestaltung Gastrobetriebe unbedingt notwendig seien.

Dieser Aussage stimmt Plansee-CEO Karlheinz Wex vollinhaltlich zu. Denn in der Freizeit ein Schnitzel essen gehen, das wollten wohl alle. Plansee erkenne sehr wohl, dass mit dem aktuellen Mitarbeiterstand von 2400 eine Art Obergrenze in der Region erreicht sei. Das künftige Wachstum werde sich über Automatisierung abspielen müssen. „Die 300-Euro-Prämie gefällt mir nicht besonders und war für die Anwerbung von Fachkräften im Allgäu gedacht. Wenn sie auch im Bezirk selbst angewendet wird, ist das nicht gut“, sagt Wex. Der Plansee-Vorstandschef schätzt, dass aktuell mindestens 60 bis 70 Köche im Unternehmen angestellt sind – nicht in der Werksküche. Aber nicht nur hohe Industrielöhne ließen Plansee als attraktiven Arbeitgeber erscheinen – man brauche nur den Betriebsrat fragen, der sehe das sicher anders. Für den Plansee-CEO sind familienfreundliche, geregelte Arbeitszeiten und freie Wochenenden etwas, was gesucht wird. „Auch pünktlich bezahlte Löhne inklusive der Überstunden ohne Wenn und Aber“, spielt er auf Schwächen der Gastro an.