Salzburger Jungbullen planen „frech und mutig“ nächste CL-Sensation

So wie gegen Lille per Elfmeter (Bild) will Karim Adeyemi heute auch gegen den VfL Wolfsburg treffen.

Salzburg – „Frech und mutig“ will Serienmeister Salzburg heute ab 18.45 Uhr (ServusTV, Sky) die wegweisende Champions-League-Heimpartie gegen den leicht angeschlagenen VfL Wolfsburg in Angriff nehmen. Ein Sieg und dann sieben Punkte würden die Elf von Matthias Jaissle dem erstmaligen Aufstieg deutlich näher bringen. Und während gerade die deutschen Medien ihren Fokus auf „ihren“ Stürmerstar Karim Adeyemi richten, sitzt die Überraschung auf der Bank: Roko Simic könnte sein Profidebüt geben.

Weil mit Benjamin Sesko ein anderer Offensiv-Jungstar am Samstag beim 1:1 in Altach einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitt, zog Jaissle den 18-jährigen Simic von Liefering kurzerhand nach oben. Dabei war der Sohn des kroatischen Ex-Teamspielers Dario Simic erst im Sommer von Lok Zagreb nach Salzburg gekommen. „Eine richtig schöne Geschichte. Er hat im Training schon gezeigt, was er in der Box kann“, meinte Jaissle über den 1,90-m-Mann, der in 10 Zweitligapartien sieben Treffer erzielte – darunter auch ein Tor beim 2:2 gegen den FC Wacker im Tivoli – und an dem gerüchteweise Großclubs vom Kaliber Real Madrids großes Interesse zeigen.