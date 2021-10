Nach der „Hölle“ sind die Schwazer Handballer reif für die Insel

Bevor am Wochenende die Rückspiele in Oslo bzw. Nikosia über die Bühne gehen, liegt der Fokus jedoch auf der Meisterschaft. Die Tiroler wollen gegen den Favoriten überraschen. Die Wiener können jedoch aus sieben Spielen gleich sechs Siege und somit zwölf Punkte vorweisen und verloren lediglich zuhause gegen den UHK Krems. Schwaz liegt mit drei Punkten weniger auf Rang fünf, das Spiel bietet die Chance, sich den Fivers bis auf einen Zähler anzunähern.

Allerdings ist die Personalsituation bei den Adlern angespannt: Richard Wöss zog sich gegen Famagusta einen Muskelfaserriss zu und wird rund sechs Wochen ausfallen, einige Spieler sind angeschlagen (Zeiner) bzw. laborieren an grippalen Infekten (Lochner, Medic). Mit welchem Kader Handball Tirol in Wien antreten kann, wird sich erst heute vor dem Anpfiff weisen. „Lamentieren bringt jetzt nichts, bei Richard war es einfach Pech, wir werden versuchen, diesen Ausfall zu kompensieren. Wir hoffen, dass die angeschlagenen Spieler rechtzeitig fit sind. Es wird wie immer eine ganz harte Aufgabe. Beim letzten Match in der Hollgasse haben wir ein Remis geholt, aber das war die Vorsaison, davon können wir uns nichts mehr kaufen“, hält Trainer Frank Bergemann fest. „Die Fivers beweisen einmal mehr, was sie für eine tolle Jugendarbeit leisten, trotz der Abgänge von Lukas Hutecek, Nikola Stevanovic und Tobias Wagner mischen sie erneut vorne mit.“