Mindestens 116 Tote nach Starkregen in Indien und Nepal

Neu-Delhi – Bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach tagelangen Regenfällen sind im Norden Indiens und in Nepal mehr als einhundert Menschen ums Leben gekommen. In Indien starben laut Behördenangaben von Mittwoch mindestens 85 Menschen, in Nepal 31. Reuters berichtete von zumindest 43 Todesopfern in Nepal und berief sich auf Polizeiangaben. Zahlreiche Menschen werden zudem vermisst.