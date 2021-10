Klimastreik, Europaregion und Gemeinwohl: Das war „Tirol Live" am Mittwoch

Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer, die Mitbegründerin von Fridays For Future Österreich und Sprecherin des Klimavolksbegehrens warf am Mittwoch bei „Tirol Live“ einen Blick auf den weltweiten Klimastreik am Freitag und die aktuelle Klimapolitik.

„Ohne Fridays for Future wäre im Klimaschutz gar wahrscheinlich nichts passiert in den letzten Jahren. Was wir geschafft haben ist alle dazu äußern müssen. Am Klimaschutz kommt man nicht mehr vorbei. Wir sind ins Reden gekommen, aber noch nicht genug ins Tun", resümierte Rogenhofer. Das sei das Problem, die Treibhausemissionen seien noch viel zu hoch. Die Staaten seien jetzt aufgefordert, Maßnahmen zu setzen.