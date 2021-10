Ehefrau verteidigt Ex-EU-Abgeordneten Seeber vor Gericht, Prozess vertagt

Innsbruck – Der Betrugsprozess gegen den Tiroler Ex-ÖVP-EU-Abg. Richard Seeber ist am Mittwoch am Innsbrucker Landesgericht in die zweite Runde gegangen. Nachdem Seeber am ersten Prozesstag Ende September seine Unschuld beteuert hatte, waren nun die Zeugen am Wort. Darunter seine Ehefrau, die ihn verteidigte. Weiters waren 14 Zeugen geladen. Zwei Zeuginnen ließen sich aufgrund gesundheitlicher Gründe entschuldigen, dazu ist auch Paul Rübig, langjähriger EVP-Abgeordneter, heute verhindert. Nach den teils sehr konträren Zeugenaussagen wurde der Prozess am Nachmittag vertagt. Zwei weitere Belastungszeugen sollen am 8. November oder 13. Dezember Aussagen. Das Urteil bleibt somit noch ausständig.