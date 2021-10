Richard Seeber erlebte Prozess wie Achterbahn, Ehefrau verteidigte ihn

Innsbruck – Der von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt (WKStA) geführte Betrugsprozess rund um angeklagte Scheinrechnungen von Ex-EU-Parlamentarier Richard Seeber und einen ihm bekannten Physiker aus Rumänien ging gestern am Landesgericht in die zweite Runde. 14 Zeugen standen auf der Ladungsliste von Richter Andreas Mair. Nicht alle erschienen – dafür trennten sich die Anwesenden in Freund und Feind.

So waren nicht alle ehemaligen Brüssel-Assistenten von Seeber begeistert: „Er war ein schlechter Chef! Die Kollegin war immer wieder in Tränen ausgebrochen, weil der Umgangston so aggressiv war. Dazu waren wir unter den ÖVP-Abgeordneten die am schlechtesten bezahlten Mitarbeiter“, führte ein einstiger Assistent aus, der es mittlerweile in Brüssel zum Top-Lobbyisten gebracht hat. Der berufliche Werdegang eint ihn mit den meisten der einstigen Seeber-Assistenten. Auch, dass diese von den dem EU-Parlament verrechneten Beratungsleistungen des zweitangeklagten Rumänen rein nichts mitbekommen haben wollten.