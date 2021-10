Kreml-Kritiker Alexej Nawalny erhält Sacharowpreis des EU-Parlaments

Straßburg – Der Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte des Europaparlaments geht in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny. Das teilte das EU-Parlament am Mittwoch mit. Nawalny, der im vergangenen Jahr nur knapp einen – mutmaßlich staatlich gelenkten – Giftanschlag überlebte, ist seit Anfang des Jahres in Haft, weil er Meldeauflagen aus einem früheren Strafverfahren nicht eingehalten haben soll.