Österreichweit in 57 Autos eingebrochen: LKA Tirol schnappte Serientäter

57 Mal, davon elf Mal in Tirol, soll der Mann in Autos eingebrochen sein. © ZOOM.TIROL

Innsbruck – Das Tiroler Landeskriminalamt hat einen Auto-Serieneinbrecher geschnappt. Ein bereits amtsbekannter 55-Jähriger wurde im Zuge umfangreicher Ermittlungen am 23. August in Innsbruck festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, seit Juni 2021 in 57 Fahrzeuge quer durch Österreich eingebrochen zu sein.

Das Auto des Beschuldigten, der keinen festen Wohnsitz in Österreich hat, wurde am 23. August im Stadtgebiet von Innsbruck gesehen. Per Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der Mann schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Zu diesem Zeitpunkt wurde laut Aussendung wegen neun Einbruchsdiebstählen in geparkte Fahrzeuge in Tirol ermittelt. Im Zuge weiterer Ermittlungen, insbesondere der Erstellung und Auswertung von Bewegungsprofilen in Verbindung mit kriminalpolizeilichen Statistiken und molekulargenetischer Untersuchungen, wird der Mann verdächtigt, in insgesamt 57 Fahrzeuge eingebrochen zu haben.

Diese Einbrüche sollen in ganz Österreich mit Ausnahme von Wien und dem Burgenland stattgefunden haben. Der Täter soll dabei jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge eingeschlagen haben und Wertgegenstände, wie Bargeld im Gesamtwert von 11.000 Euro, Handtaschen, Führerscheine, Bankomatkarten und Smartphones gestohlen haben. Der Mann schlug größtenteils auf Parkplätzen von Friedhöfen, Badeseen und Wandergebieten zu.

57 Einbrüche fanden in Österreich statt. Die meisten in der Steiermark. © LKA Tirol

In einigen Fällen konnten die Hand- und Geldtaschen sowie Dokumente in Tatortnähe aufgefunden werden. Durch die eingeschlagenen Seitenscheiben entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

In Kufstein soll der Verdächtige in vier Autos eingebrochen sein. © LKA Tirol