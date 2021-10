Tiroler Entwickler lassen Computerspieler in Simulation mit dem Bus fahren

Der Regen prasselt gegen die Scheiben eines Busses, es ist ein kalter Herbsttag in einer Stadt in Mitteleuropa und die Fahrgäste unterhalten sich so laut über eine erfolgreiche Fernsehserie namens „Winter der Leidenschaft“, dass der Busfahrer alles mitbekommt. Der ist ohnehin schon gereizt, weil er im Feierabend-Stau seit Minuten keinen Zentimeter vorangekommen ist. So könnte es in der echten Welt jeden Tag passieren, beim „Bus Simulator 21“ des Innsbrucker stillalive studios hingegen gibt es einen gravierenden Unterschied zur Realität. „Unsere Ampeln sind viel freundlicher als im echten Straßenverkehr, es gibt praktisch keine Staus“, sagt Julian Mautner, Gründer und CEO des 56-Mitarbeiter-Unternehmens. Und dann macht sogar Busfahren Spaß. So sehr, dass der Vorgänger aus dem Jahr 2018 von einer halben Million Spielern gekauft worden war. Seit wenigen Wochen ist der neue Teil für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen.