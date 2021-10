Zwei junge Männer am Schweizer Matterhorn in den Tod gestürzt

Zermatt – Zwei junge Bergsteiger sind in der Schweiz beim Klettern in der Matterhorn-Nordwand in den Tod gestürzt. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag, wie die Walliser Polizei am Mittwochabend bekannt gab. Die beiden Schweizer, Jahrgang 1996 und 1997, waren für den Aufstieg angeseilt. In 4140 Metern Höhe stürzten die beiden Männer aus der Nordwand und starben auf der Stelle.