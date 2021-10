Osttiroler Lehrlinge profitieren von Austauschprojekt im Belluno

Lienz, Santa Lucia – Das Maurerhandwerk hat sich längst in Teilbereiche wie den Betonbau spezialisiert. Das Restaurieren und Wiederherstellen altertümlicher Trockensteinmauern steht eigentlich nicht am Lehrplan der Tiroler Landesberufsschule (TFBS) in Lienz. Doch dank einem CLLD-Dolomiti-Live-Interreg-Projekt des Regionsmanagements waren 13 Osttiroler Maurerlehrlinge kürzlich zwei Tage lang zu Besuch in der Stadt Santa Lucia im Belluno, um auf Einladung der dortigen Schule in Sedico unter anderem die alte Handwerkskunst des Trockenmauerbaus kennen zu lernen.